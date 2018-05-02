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Ünlü oyuncu milletvekili aday adayı oldu

Ünlü oyuncu Seda Yıldız, İYİ Parti İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı oldu.
02 Mayıs 2018 15:00
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Ünlü oyuncu milletvekili aday adayı oldu

Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte partilerde milletvekili aday adaylığına başvurular başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü oyuncusu Seda Yıldız, İYİ Parti 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

SEDA YILDIZ KİMDİR?

20 mayıs 1962 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezunu. Sayısız dizi, tiyatro ve sinema filminde rol alan Yıldız, Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyuncunun yer aldığı başlıca projeler ise şöyle: Gönül Dostları, Hacer Ana Ve Oğulları, Bizim Aile, Cesur Yürek, Çiçek Taksi, Böyle Mi Olacaktı, Tatlı Hayat, Mühürlü Güller, Asla Unutma, Kaybolan Yıllar, Yağmurdan Sonra, Kurtlar Vadisi Pusu, Kollama ve son olarak 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim.

Yıldız, hala Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alıyor.

Memurlar.Net
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