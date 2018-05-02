150 yıllık tarihi lise kapılarını yeniden açtı

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinin binası, Fatih'te 100 yılı aşkın süre Darüşşafaka Lisesi olarak hizmet verdi. Yaklaşık 150 yıllık tarihi binada bugün 57 ülkeden onlarca öğrenciye eğitim veriliyor.

1873 yılından 1993 yılına kadar Darüşşafaka Lisesi olarak eğitim veren tarihi bina, 2010 yılında restore edilmeye başlanmıştı. İstanbul İl Özel İdaresi ve hayırsever iş adamları tarafından yaptırılan restorasyon sonrası tarihi lise 2017 yılında yeniden eğitim vermeye başladı.

Aslına uygun olarak titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sonrası tarihi bina kapılarını ilk kez İhlas Haber Ajansı'na açtı. İtalyan mimar Barironi'nin tasarladığı ve planını Dolmabahçe Sarayı mimarbaşısı Ohannes Amire Balyan'ın çizdiği Neo-klasik tarzdaki tarihi bina havadan drone ile de görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde yıllara meydan okuyan tarihi yapıdaki başarılı restorasyon dikkat çekti.

220 yabancı, 150 Türk öğrenci

Fen bilimleri ve hadis, kelam ve fıkıh gibi İslami ilimleri birleştirerek geniş yelpazede bir eğitimi öğrencileriyle buluşturan uluslararası lisede, 220'si yabancı uyruklu 150'si Türk olmak üzere 370 öğrenci eğitim görüyor.

Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinden öğrencilerin bulunduğu uluslararası lisede yabancı öğrenciler ilk dönemlerinde yoğun bir Türkçe eğitim alıyor. Eğitim dili Türkçe olan lisedeki öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak için okul bünyesinde 2 yurt bulunuyor.

Okul kapasitesinin arttırılması için çalışmalar sürerken, öğrencilerin yurt ihtiyacı için ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, okulun hemen yanına tüm masraflarını üstlendiği 250 kişilik yurt yaptırıyor.

"Murat Ülker, okulumuza yeni bir yurt kazandırmak üzere yapımının tüm masraflarını üstlendi"

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin eğitim gördüğü Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, "Dünyanın çeşitli bölgelerinden 57 ülkeden öğrenci var. 150 kadar da Türk öğrencimiz var toplam 370 öğrencimiz bulunmakta. Bir fen, sosyal bilimler lisesinde görülen dersler aynı şekilde bizde de var.

Bunun dışında aynı şekilde dini dersler de mevcut. Okulumuz 1873 yılında yapılmış daha sonra 2010 yılından itibaren 7 yıl buranın restorasyonu devam etmiş.

Aslına uygun olarak her şey çok güzel bir şekilde yapılmış yani şu anki mevcut binamız aslının birebir aynı desek yanlış söylemiş olmayız. Okulumuzun 350 öğrencisi yurtta kalmakta fakat okulumuzun mevcut sayısı artacağı için bu yetmeyecek.

Bundan dolayı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, okulumuza yeni bir yurt kazandırmak üzere yapımının tüm masraflarını üstlendi kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Böyle tarihi bir binada okumak bizim için çok büyük gurur"

Kazakistan'dan eğitim için gelen Türkiye'ye gelen Khamit Serikuly, "Her yerden insanlar gelmiş, farklı farklı insanlarla tanıştık hele de böyle tarihi bir binada okumak bizim için çok büyük gurur. Burada Kur'an-ı Kerim, Arapça, temel dini bilgiler farklı farklı dersler görüyoruz. Dışarıdan geldiğimiz için her şeyimizle anne babamız gibi ilgileniyorlar" dedi.

"Hem bu dünya için hem de ahiret için bir şeyler öğreniyoruz"

Uluslararası lisede eğitim almak için Brundi'den gelen Budengeri Kessy Jaffar, "Ben buraya geldiğimde farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanıştım. Hem bu dünya için hem de ahiret için bir şeyler öğreniyoruz. Ben seviyorum bunu buradaki öğrenciler Çanakkale Savaşı'nda savaşmışlar, burada okurken o duyguyu taşıyoruz. Bir şey olursa Allah korusun biz de gidebiliriz" şeklinde konuştu.

"İmam hatip demek sadece din dersi demek değil"

Yabancı öğrencilerle bir arada eğitim almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten İbrahim Öztürkci, "Bütün kültürlerin bir arada olduğu bir ortamda eğitim görmek, iç içe olmak, birlikte yemek yemek, içmek bunlar çok güzel duygular ve çok güzel değerler katan şeyler çok güzel değerler katan şeyler. İmam hatip demek sadece din dersi demek değil, destek sağlandığında gerektiğinde bilimsel ve teknolojik tüm çalışmaların gerçekleşebileceği ülkemize bu alanda katkı sağlayabilecek okullar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de tarihi lise binasını ziyaret etmişti. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, farklılıkların bir zenginlik olduğuna işaret ederek, renklerin, dillerin farklı olmasının Allah'ın büyüklüğünün bir alameti, bir ayeti olduğunu söyleyerek öğrencilerle sohbet etmişti.