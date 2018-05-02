|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İYİ Parti Trabzon İl Başkanı istifa etti
İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Hasan Saka, görevinden istifa etti
İYİ Parti Trabzon Kurucu İl Başkanı Hasan Saka, yazılı açıklama yaparak, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Saka, açıklamasında, "Davam, ülkem ve tüm inandığım değerler adına 5,5 aydır büyük bir şeref ve onurla yürütmekte olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.
Bu haber 14,736 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI