Kilisenin duvarına yazı yazıp, kapısına çöp döken zanlı serbest

İstanbul'da Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Caferağa Mahallesi'ndeki kilisenin duvarına "Erzurumlu 25 bu vatan bizim" şeklinde yazı yazan ve kilise önündeki çöp konteynerlerini kapının önüne getirip içindekileri yere döken kişinin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli S.K'nın soruşturma savcılığınca ifadesi alındı.

Savcılık, şüpheli S.K'yı adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.K'nın haftanın iki günü ikametine en yakın polis merkezine imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan şüpheli S.K'nın savcılıktaki ifadesinde, "Birkaç gün önce Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin ön tarafına Mustafa Kemal Atatürk'e ait posteri astım.

Yanına da güller taktım. Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan'da hatırlamadığım bir saatte kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım.

Çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen şüphelinin olayın ardından yakalanmamak için metruk bir binanın çatı katında saklandığı ve yerinin tespit edilememesi için cep telefonunu kapattığı belirlenmişti.