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CHP, aday adayı başvuru sayısında 600'ü bulamadı

24 Haziran seçimleri için yoğun bir sürece giren siyasi partilerde kıyasıya bir yarış da aday adaylığı başvurusunda yaşanıyor. AK Parti şu ana kadar kendi rekorunu da kırarak 6 bin 647'ye ulaştı. MHP'de ise şu ana kadar 943 başvuru yapılırken CHP'nin ulaştığı sayı ise herkesi şaşırttı. CHP'ye şu ana kadar 550 aday adayı başvuru yaptı
02 Mayıs 2018 16:18
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CHP, aday adayı başvuru sayısında 600'ü bulamadı

Türkiye, 24 Haziran'da seçime gidiyor. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin tespiti için yoğun çalışma yürüten siyasi partiler, milletvekili aday adaylarının başvuruları gerçekleşiyor.

Yeni sistemle birlikte 550 olan vekil sayısı 600'e çıktı. Seçimlerde partiler 600 aday üzerinden listelerini oluşturacak.

AK Parti kendi rekorunu kırdı

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan ve yoğun başvurunun ardından uzatılan süre ile birlikte kendi rekorunu da kıran parti şu ana kadar 6 bin 647 milletvekili aday dayının başvurusunu aldı.

AK Parti'de bugün başvuru için son gün. AK Parti adaylık başvurusu için erkeklerden 6 bin lira, kadın ve gençlerden 3 bin lira istiyor.

CHP henüz 600'ü bulamadı

CHP'de 30 Nisan'da başlayan adaylık başvuruları, 7 Mayıs'ta sona erecek. CHP'de 3 gün içinde başvuran sayısının 550 olduğu açıklandı.

Bu sayı herkesi şaşırttı. CHP, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira istiyor.

CHP, bu rakamla partiler arasında en yüksek aday adaylığı ücreti talep eden parti oldu. Başvuru aidatı dışında müracaat sırasında bin lira dosya ücreti talep ediliyor.

MHP'de sayı bine yaklaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklama sırasında MHP'ey başvuran milletvekili aday adayı sayısını "Dün akşam (1 Mayıs) itibariyle 943 müracaat yapılmıştır.

Bunlar içinde en sevindiricisi 108 hanımefendi olmasıdır" diyerek açıkladı. MHP'de 26 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları 3 Mayıs'ta bitecek.

MHP'de aday adaylarından 2 bin 500 lira başvuru aidatı alınıyor, engelli aday adaylarından başvuru ücreti istenmiyor.

Emrah Yeşilduman
Yeni Şafak
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