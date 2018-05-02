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Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar da imha edildi
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerce kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar da imha edildi.
Sinan Uslu
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