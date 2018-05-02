Yeni CIA direktörü hakkında dikkat çeken 'Türkiye' detayı!

Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanlığı koltuğuna geçirilmesi nedeniyle boşalan CIA Başkanlık koltuğuna vekaleten ilk kadın CIA başkanı olan ve hakkında 'işkenceci' iddiaları yer alan Gina Haspel oturdu. Haspel'in kariyerine ilişkin CIA tarafından bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında ilginç detaylar yer alıyor.

CIA tarafından yayınlanan özgeçmiş bilgilerinde yer alan detaylarda Haspel'in Türkçeye akıcı derecede hakimiyet sağladığı da belirtilirken, Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçeyi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.

1 Ekim 1956 doğumlu olan Gina Haspel, 1985 yılında CIA'ye katıldı. İstihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat, dış hizmetler gibi operasyonlarda oldukça etkili bir isim...

2002 yılında Tayland'da bulunan bir CIA hapishanesini yönetmeye başlayan Haspel, "Kedi Gözü" isimli hapishanede aralarında El Kaide şüphelilerinin de bulunduğu isimlerden sorumlu olmuştu. Haspel'in hapishanede, suda boğulma hissi yaratan "waterboarding" yöntemini uygulamakla eleştiriliyordu.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi raporlarına göre Haspel, yönettiği hapishanede yasaklı yöntemlerle işkence gerçekleştirilmişti.