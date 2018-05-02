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Bir ay boyunca zencefil yerseniz...

Zencefilin sağlığa faydaları çok eski zamanlardan beri bilinmektedir ve bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Şifa kaynağı çok yüksek olan zencefil, yemeklerde ve Asya bölgesinde turşu olarak da kullanılır. Yüksek derecede yağlar içeren zencefil aynı şekilde yüksek vitamin ve besin kaynağıdır.
02 Mayıs 2018 15:37
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Bir ay boyunca zencefil yerseniz...

ZENCEFİL KANSERLE SAVAŞIR

Vücuttaki kanserojenlerden nasıl kurtulacağınızı merak ediyorsanız zencefil ile başlayın. Çeşitli çalışmalar akciğer, prostat, yumurtalık, kolon, meme, deri ve pankreatik kanserlerle savaşmada yararlı bulmuştur.

ZENCEFİL KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Zencefil kalbimizin sağlığını korumak için mükemmeldir. Aktif madde, zencefil, kan damarlarını rahatlatmaya, kan akışını hızlandırmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan bir bileşiktir. Aynı zamanda bir anti-enflamatuar ajan, bu yüzden kalp hastalığı ile savaşmaya yardımcı olur.

ZENCEFİL ALZHEIMER HASTALIĞINA KARŞI KORUR

Oksidatif stres ve kronik iltihap hem yaşlanma sürecini hızlandırır. Alzheimer hastalığının ve yaşa bağlı bilişsel gerilemenin temel itici güçleridir. Bir çalışma, zencefil ekstresinin, 60 orta yaşlı kadından oluşan bir test grubunda reaksiyon sürelerini ve çalışma hatıralarını geliştirebildiğini bulmuştur.

ZENCEFİL SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Zencefil, şişmiş, kabız olan ve diğer bağırsak hastalıklardan muzdarip olanlar için de yararlıdır. Bağırsak astarınızdaki düz kasları rahatlatır ve tüm sisteminizde yiyeceklerin daha rahat hareket etmesine yardımcı olur.

ZENCEFİL KİLO VERDİRİR

Birçok "yağ yakıcı" takviyesinde ana bileşen olarak zencefil fark ettiniz mi? Bunun için iyi bir sebep var. Zencefil metabolizmayı hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda araştırmalar diğer gıdalarla zencefil yemenin bu yiyeceklerin termik etkisini artırmaya yardımcı olduğunu ve böylece daha fazla kalori yaktığını bulmuştur.

LENFATiK SiSTEMi TEMiZLER

Zencefil, vücudu ısıtmak için çok etkili olduğu için, organlarınızdaki ve aynı zamanda dolaşım sistemindeki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. "Bu lenfatik kanalları açıp her şeyi temiz tutarak zencefil, özellikle solunum sisteminde enfeksiyonlara duyarlı hale getiren toksinlerin birikmesini önler."

EKLEM AĞRILARINA FAYDALARI

Araştırmacılar, zencefil'in aynı zamanda kendi içinde acıya neden olan iltihabı da hafifletmeye yardımcı olur. Hatta eklem ağrıları olanlara oldukça faydalıdır.

DİYABETE ŞİFA KAYNAĞI

Zencefilin diyabeti doğal olarak iyileştiği ve insülin duyarlılığını artırdığı bilinmekte

BESiN EMiLiMiNi ARTIRIR

Zencefil, yiyeceklerinizin düzenli sindirimini ve metabolizmasını artırmaya yardımcı olur ve bu nedenle besinleri se zorluk çekiyorsanız, diyetinize büyük bir katkı sağlar.

ZENCEFİL AŞIRI MUKUSU AZALTIR

Son olarak, kesinlikle zencefil, vücuttaki aşırı mukustan - özellikle de solunum yolundan - kurtulmaya yardımcı olur. Her gün zencefil tüketen bir ay sonra, bazı müthiş faydalar göreceğinizden emin olacaksınız.
Memurlar.Net
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