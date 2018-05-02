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Akıncı'nın Rumlara sürpriz 'Türkiye' teklifi KKTC'yi karıştırdı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis'e sürpriz bir teklif yaptı. Rum lidere, Türkiye'nin adadaki etkin ve fiili garantisini sona erdirmeyi öngören Guterres belgesini kabul etme çağrısı yapıldı. Akıncı'nın çağrısı Türk tarafında tepkiye yol açtı
02 Mayıs 2018 16:39
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Akıncı'nın Rumlara sürpriz 'Türkiye' teklifi KKTC'yi karıştırdı

Yazılı açıklama yapan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmek, Türkiye ve KKTC'nin, Türk ulusunun geleceğini, güvenliğini tehlikeye atmak demektir. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Rum tarafına yaptığı son öneri asla Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye tarafından desteklenemez" dedi.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın büyük yalpalamalar içinde olduğunu ileri sürerek, "Yaptıkları eşitliğimizi, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü, bu topraklarda tutunmamızı sağlayan sosyo-ekonomik yapımızı, topraklarımızı tehlikeye atacak şeylerdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta asker bulundurmasından, etkin ve fiili garantisinden vazgeçmenin akıl karı olmadığını kaydeden Eroğlu, "İngiltere'nin üsleri devam edecek, Rusya, Fransa, Yunanistan, İsrail istediği gibi Kıbrıs topraklarında, denizlerinde, havasında cirit atacak ama Türkiye Kıbrıs'ta olmayacak. Sayın Akıncı bunu mu hedefliyor? Sayın Akıncı dünya ve bölgedeki gelişmeleri görmüyor mu? Sayın Akıncı Filistinlilerin başına bir garantörleri olmadığı için gelenlerin farkında değil mi?" diye sordu.

GUTERRES BELGESİ'NDE NE VAR?

Akıncı'nın Rum lidere yaptığı çağrıdaki Guterres belgesi, geçen yıl İsviçre'nin Crans Montana kasabasında yapılan ancak başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerinde masaya gelmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından 30 Haziran 2017'de sunulan çerçevedeki en önemli madde, Türkiye'nin adadaki etkin ve fiili garantisinin sona erdirilmesini, Kıbrıs'taki Türk askerinin 650 ile sınırlandırılmasını, yerine uluslararası bir güç konuşlandırılmasını öngörüyordu.

AKINCI RUM LİDERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Akıncı 11 ay önce başarısızlıkla sonuçlanan müzakereleri değerlendirirken Rumların tavrına atıfta bulunarak, "Bizim neslin federasyon yapamayacağı artık belli olmuştur" ifadesini kullanmıştı.

Akıncı son olarak geçen ay Rum lider Nikos Anastasiadis'le bir akşam yemeğinde bir araya gelmiş, yemekten sonra yaptığı açıklamada Rum liderin tavrında bir değişiklik görmediğini, geleceğe dair yeni bir umut doğmadığını söylemişti.

Selim SAYARI
NTV
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