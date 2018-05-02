|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adıyaman'da 4 ton çalıntı tren rayı ele geçirildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör römorkunda 4 ton çalıntı tren rayı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı-Malatya Devlet Demiryolu hattının Kumlu mevkisinde daha önceden hat yenileme çalışmaları kapsamında demir yolunun kenarına bırakılan tren raylarının çalınması ve çevre illere satılması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, Malatya-Gölbaşı kara yolunda şüpheli H.K. ve F.K'ye ait 2 traktörün römorkunda 4 ton tren rayı ele geçirdi.
Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise evin bahçesine gizlenmiş vaziyette 17 ton tahta travers, 2 oksijen kaynağı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Hırsızlık suçundan gözaltına alınan şüphelilere, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulundurmak suçundan toplam bin 618 lira idari para cezası kesildi. H.K. adlı şüpheliye ayrıca ehliyetsiz traktör kullanmaktan 2 bin 18 lira para cezası verildi.
Bu haber 904 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI