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Çay bahçesine rekor kira: 3 yıllık 2 milyon TL
İlk ihalede aylığı 75 bin liraya alıcı bulan fakat parası yatırılmadığı için iptal olan İzmit Belediyesi'nin mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesi için yeniden kiralama ihalesi yapıldı. Yoğun katılımdan ötürü 27 bin 500 lira muhammen bedelle başlayan ihale 5 tur sürünce fiyat da 56 bin TL'yi aştı. 9 kişinin kapalı zarf usulüyle teklifte bulunduğu ihalenin kazananı 3 yıllık kira bedeli olan 2 milyon 40 bin lirayı peşin yatıracak
İzmit Belediyesi'nin mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesinin kiralanma ihalesinde 56 bin liralık teklif sunuldu.
9 KİŞİ KATILDI
İbrahim Bulut başkanlığındaki ihale Belediye Encümeninde gerçekleşti. İhaleye 9 kişi katıldı. Büyük çekişme içinde geçen ihale 5 tur sürdü.
AYLIK 56 BİN TL KİRA!
Beş turun sonunda kalan 4 kişi kapalı zarf usulüyle teklifte bulundu. 27 bin 500 lira muhammen bedelle başlayan ihaledeki en yüksek teklif 56 bin 663 lira oldu.
2 MİLYON 40 BİN TL PEŞİN ÖDENECEK
3 yıllık olan ve kira bedeli peşin olacak ihalede en yüksek teklifi veren kişinin KDV hariç 2 milyon 40 bin lirayı yasal süreç içerisinde yatırması gerekiyor.
Öte yandan ihalede 9 yerin kiralanması ile 2 iş yerinin satışı da gerçekleştirildi.
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