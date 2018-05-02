Çay bahçesine rekor kira: 3 yıllık 2 milyon TL

İlk ihalede aylığı 75 bin liraya alıcı bulan fakat parası yatırılmadığı için iptal olan İzmit Belediyesi'nin mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesi için yeniden kiralama ihalesi yapıldı. Yoğun katılımdan ötürü 27 bin 500 lira muhammen bedelle başlayan ihale 5 tur sürünce fiyat da 56 bin TL'yi aştı. 9 kişinin kapalı zarf usulüyle teklifte bulunduğu ihalenin kazananı 3 yıllık kira bedeli olan 2 milyon 40 bin lirayı peşin yatıracak

Çay bahçesine rekor kira: 3 yıllık 2 milyon TL İlk ihalede aylığı 75 bin liraya alıcı bulan fakat parası yatırılmadığı için iptal olan İzmit Belediyesi'nin mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesi için yeniden kiralama ihalesi yapıldı. Yoğun katılımdan ötürü 27 bin 500 lira muhammen bedelle başlayan ihale 5 tur sürünce fiyat da 56 bin TL'yi aştı. 9 kişinin kapalı zarf usulüyle teklifte bulunduğu ihalenin kazananı 3 yıllık kira bedeli olan 2 milyon 40 bin lirayı peşin yatıracak 02 Mayıs 2018 17:37 Devamını gör