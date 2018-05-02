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AK Parti'de milletvekili aday adaylığına 7 bin 220 başvuru
AK Parti'de, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurdu
AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci saat 19.00'da sona erecek.
Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yapıyor.
AK Parti'ye, saat 16.00 itibarıyla milletvekili aday adaylığı için toplam 7 bin 220 kişinin müracaat ettiği kaydedildi.
Sinan Uslu
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