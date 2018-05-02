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2017 Aralık dönemi Doçentlik jurileri açıklandı
Üniversitelerarası Kurul, 2017 Aralık Dönemi Doçentlik Jüri Bilgilerini Açıkladı
DUYURU
2017 Aralık Döneminde başvuran doçent adaylarının Doçentlik Jürileri ÜAK'ın www.uak.gov.tr internet sayfasından adaylara ve jüri üyelerine duyurulmuştur.
Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Aday Bilgi Açıklama İşlemleri Aday Bilgi Açıklama menüsünden öğrenebileceklerdir.
Jüri Üyeleri doçent adaylarına ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Eser İnceleme İşlemleri Eser Değerlendirme menüsünden öğrenebilecek ve aynı sistem üzerinden adaya ilişkin Doçentlik Eser İnceleme Raporunu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar düzenleyeceklerdir.
Doçent adaylarının eserlerinin incelenmesi ve Doçentlik Eser İnceleme Raporlarının düzenlenmesi işlemleri jüri üyeleri tarafından, Doçentlik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca DBS üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir. Adayın Başvuru Dosyasında belirttiği tüm bilgiler ile Beyanname'sinde belirttiği akademik çalışmalarının her biri adaya ait temel alanın asgari başvuru şartlarına göre değerlendirilecek ve adaya ait Doçentlik Eser İnceleme Raporu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar, DBS üzerinden Eser İnceleme Raporu Düzenleme Yönergesinde belirtildiği şekilde düzenlenecektir. DBS üzerinden düzenlenmeyen raporlar geçerli sayılmayacaktır.
Doçent Adaylarına ve Jüri Üyelerine duyurulur.
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
2017 Aralık Dönemi Doçentlik Başvurusu Yapan Adaylardan Jüri Üyelerine Belge Göndermesi Gereken Adaylara İlişkin Açıklama
DUYURU
Doçent adaylarının eserlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve Doçentlik Eser İnceleme Raporlarının düzenlenmesi işlemleri jüri üyeleri tarafından, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir.
Eser değerlendirme işlemi, adayların başvuru tarih aralığında DBS üzerinden elektronik ortama yüklediği tüm bilgiler esas alınarak yürütülecek, ayrıca adayın Beyanname'sinde belirttiği akademik çalışmaların her birinin asgari başvuru şartlarına uygunluğu da incelenecektir. Bu nedenle adayların başvuru sırasında DBS'ye yükledikleri eserler ve belgelerden oluşan başvuru bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir.
Ancak aşağıda belirtilen durumlardaki adayların, jüri bilgilerinin ÜAK'ın internet
sayfasından duyurularak DBS üzerinden açıklandığı tarihten itibaren en geç 7
gün içinde taahhütlü posta/kargo yoluyla, ilgili belgelerini "Başvuru Dilekçesi"
ekinde tüm jüri üyelerine göndermesi veya jüri üyesinin görevli olduğu
1. Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler ile Mimarlık Planlama ve Tasarım Temel Alanlarından başvuran adaylar; Kitap, Makale, Bildiri Eserlerini 2. Güzel Sanatlar Temel Alanından başvuran adaylar; Tüm Eserlerini Doçent Adaylarına ve Jüri Üyelerine duyurulur.
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
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