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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,04 artışla 175,300 liradan tamamladı
02 Mayıs 2018 17:53
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 287,00 lira, Cumhuriyet altını 1.173,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,04 artışla 175,300 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 171,60 171,80 175,100 175,300
Cumhuriyet Ata Lira 1.131,00 1.150,00 1.154,00 1.173,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 156,50 160,50 159,70 163,70
Lira(Tam) Ziynet 1.105,00 1.125,00 1.128,00 1.150,00
Yarım Ziynet 553,00 563,00 565,00 575,00
Çeyrek Ziynet 276,00 281,00
282,00 287,00

Anadolu Ajansı
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