Bu türden dolandırıcı mesajlara itibar etmeyiniz

Sanal alemde her gün yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıkıyor. Bunlardan en sık kullanılanı ise SMS yoluyla yapılan bildirimler.

Örneğin aşağıdaki mesaj; her ne kadar üst başlığında ve mesaj içeriğinde Halkbankasından geldiği ifade ediliyorsa da, Halkbankası'nın gönderdiği bir mesaj değildir. Çünkü Halkbank'ın internet adresi halkbank.com.tr olup aşağıdaki mesaja dikkatle bakıldığında farklı bir internet sitesine yönlendirildiği görülecektir. Bu mesaja tıklayıp gelen sayfadaki formlara banka hesap numarası ve şifrenizi girmeniz halinde, bilgileriniz dolandırıcıların eline geçecektir.

Tüm vatandaşların bu tür SMS'lere hem itibar etmemesi hem de şikayet konusu yapması gerekmektedir.