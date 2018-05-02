|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bu türden dolandırıcı mesajlara itibar etmeyiniz
Türkiye'nin önde gelen bankaların isimlerini kullanarak SMS atanlara itibar etmeyiniz.
Sanal alemde her gün yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıkıyor. Bunlardan en sık kullanılanı ise SMS yoluyla yapılan bildirimler.
Örneğin aşağıdaki mesaj; her ne kadar üst başlığında ve mesaj içeriğinde Halkbankasından geldiği ifade ediliyorsa da, Halkbankası'nın gönderdiği bir mesaj değildir. Çünkü Halkbank'ın internet adresi halkbank.com.tr olup aşağıdaki mesaja dikkatle bakıldığında farklı bir internet sitesine yönlendirildiği görülecektir. Bu mesaja tıklayıp gelen sayfadaki formlara banka hesap numarası ve şifrenizi girmeniz halinde, bilgileriniz dolandırıcıların eline geçecektir.
Tüm vatandaşların bu tür SMS'lere hem itibar etmemesi hem de şikayet konusu yapması gerekmektedir.
Bu haber 830 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI