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Türkiye'de 'milli kenevir tohumu' üretilecek

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç: Üç yıl içinde Türkiye'nin milli kenevir tohumu çeşidini çıkaracağız. Bunu çıkardığımız zaman olayın narkotik boyutunu değil, faydaları boyutunu konuşacağız
02 Mayıs 2018 18:14
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Türkiye'de 'milli kenevir tohumu' üretilecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç, üç yıl içinde Türkiye'nin milli kenevir tohumu çeşidini üreteceklerini belirterek, "Bunu çıkardığımız zaman olayın narkotik boyutunu değil, faydaları boyutunu konuşacağız." dedi.

Doç. Dr. Aytaç, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce "Endüstriyel Kenevir Gerçeği" konulu panelde yaptığı konuşmada, kenevirin uyuşturucu özelliğinin bulunması nedeniyle ekim alanlarının dünyada ve Türkiye'de azalma hatta yok olma noktasına geldiğine işaret etti.

Kenevirden başta tekstil olmak üzere 3 bin ürün elde edildiğini vurgulayan Aytaç, şunları dile getirdi:

"Kenevirin kullanıldığı ürünler aslında saymakla bitmez. Hayatın her alanında kenevir faydalanabilir bir üründür. Kenevir tohumlarının birinin içinde uyuşturucu madde özelliği var. Buraya takılmamak lazım. Çünkü faydaları o kadar çok ki tarımsal faydadan tutun da endüstriyel faydalara, gıda anlamında ve ilaç anlamında çok faydası olan bir ürün. O bakımdan Türk tarım sistemi içinde değerlendirilmesi gereken bir bitki."

- "Türkiye'de kenevir üretimini eski haline getirmeliyiz"

Kenevir üretiminde Türkiye'nin kaybettiği zamanı hızla kazanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Aytaç, "Türkiye'de kenevir üretimini eski haline getirmeliyiz. İçinde uyuşturucu maddesi olmayan endüstriyel ürün haline getirerek katma değeri yüksek bir ürün olarak ekonomiye kazandırmalıyız. Hem iç tüketimde hem de ihracat olarak kullanabileceğimiz bir üründür." diye konuştu.

Aytaç, Fransa'nın hem tohumculuk hem de endüstriyel anlamda kenevir üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını belirterek, "Ondan sonra Çin ve İsrail geliyor. Bu ülkeler özellikle ilaç üretimi konusunda çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kanunlar çıkartılarak kenevir ekimi artırılıyor. Yani dünya bu konuda tırmanışta bizim ucundan onları yakalamamız lazım. Kenevirle ilgili kanunlarımızı yenilememiz lazım." ifadesini kullandı.

- Milli kenevir tohumu üretilecek

Doç. Dr. Aytaç, esrarsız kenevir tohumu üretebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esrarı çok az üreten kenevir çeşitleri dünyada var. Biz mısır gibi keneviri tarlaya ekeriz, alıp kötü amaçlı kullanmak isteyen hiçbir fayda sağlayamaz. Çünkü bunların içinde uyuşturucu madde özelliği çok az, buna endüstriyel kenevir çeşidi diyoruz. Avrupa'da 58 tane esrarı çok düşük kenevir çeşidi var ama bizim ülkemizde yok. Biz üniversite ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak ortak bir çalışma başlattık, birkaç yıl içinde esrarsız kenevir tohumu üreteceğiz. Sera ve laboratuvar şartlarında hemen hemen her bitkiyi analiz ediyoruz. Üç yıl içinde Türkiye'nin milli kenevir tohumu çeşidini çıkaracağız. Bunu çıkardığımız zaman olayın narkotik boyutunu değil, faydaları boyutunu konuşacağız."

Samsun'da 2 gün sürecek panelin ardından Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi'ndeki ekim yapılan kenevir alanları gezilecek.
Anadolu Ajansı
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