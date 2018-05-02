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AK Parti'de 316 milletvekili Erdoğan'ın adaylığı için imza verdi
AK Parti'de 316 milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verdi. AK Parti, cuma günü Erdoğan'ın adaylık başvurusunu yapacak
24 Haziran'dan gerçekleştirilecek seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için AK Partili 316 milletvekilinin imzası az önce tamamlandı.
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için grup kararını 3 Mayıs Perşembe günü alacak.
Bunun için saat 11.00'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.
Bahar ATAKAN
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