ÖSYM, DGS sınav tarihini değiştirdi

ÖSYM DGS sınav tarihini bugün itibariyle değiştirdi.

Daha önceki sınav takviminde, sınav tarihi olarak 8 Temmuz yer alıyordu. Ancak bu tarih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna denk geliyordu.

Başkanlık bu nedenle, 8 Temmuz olarak belirlenmiş olan sınav tarihini 21 Temmuz olarak değiştirmiştir.