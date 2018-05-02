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ÖSYM, DGS sınav tarihini değiştirdi
ÖSYM Başkanlığı, DGS sınav tarihini 8 Temmuz'dan 21 Temmuz'a aldı
ÖSYM DGS sınav tarihini bugün itibariyle değiştirdi.
Daha önceki sınav takviminde, sınav tarihi olarak 8 Temmuz yer alıyordu. Ancak bu tarih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna denk geliyordu.
Başkanlık bu nedenle, 8 Temmuz olarak belirlenmiş olan sınav tarihini 21 Temmuz olarak değiştirmiştir.
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