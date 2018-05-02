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Yanlışlıkla sınırı geçen işçi gözaltına alındı
Gümrüklü sahada iş makinesiyle çalışırken yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen işçi, Yunan askerlerince gözaltına alındı
Edirne Belediyesinde çalışan işçi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinesiyle yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması için Edirne Belediyesinden iş makinesi yardımı istendi.
Belediye işçisi gümrüklü sahada hidromekle (kepçe) çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, işçinin yanlışlıkla iş makinesiyle manevra yaptığı sırada Yunanistan toprağına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.
Gürkan, Oristiada'da karakola götürülen işçinin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.
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