FETÖ'nün 'Ahiret365' adlı ByLock kullanıcısına hapis

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ByLock programını "Ahiret365" kod adıyla kullanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık eski iş adamı Mehmet Karageçili ile avukatı hazır bulundu.

Savunmasında, FETÖ'yle ilişkisi bulunmadığını ileri süren Karageçili, "Benim kullandığım telefon ilk günden beri tuşlu telefondur, akıllı telefonum hiç olmadı. Teknolojiyle de bir ilgim yok. Gelen kayıtları kabul etmiyorum.

Örgütle ilgim bulunmamaktadır. " dedi.

Mahkeme başkanı, sanığın Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan farklı il ve ilçelerdeki FETÖ'ye ait kurum ve kuruluşlarda yönetici olarak çalıştığının belirlendiğini ve Bank Asya'da hesap hareketliliğinin bulunduğu belirtti.

Sanığın ayrıca örgütün şifreli yazışma programlarından Bylock programını "Ahiret365" kod adıyla kullandığı belirlenen sanığa 7 yıl, 6 ay hapis cezası verildi.