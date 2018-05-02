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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 yükselişle 104.725,74 puandan tamamladı
02 Mayıs 2018 18:38
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 442,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 17,09 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürmesi, görünümünün de durağan olduğunu bildirmesine karşın güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 105.332,31 puana kadar çıktıktan sonra döviz kurlarındaki yükselişle düşüşe geçerek 102.934.42 puana kadar geriledi. Endeks, daha sonra bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek 104.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, olası yükselişlerde 106.300 puanın ise direnç seviyesi olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,47 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,03 ve en yüksek yüzde 1,72 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 10,02 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 9,30, en yüksek yüzde 11 oldu.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,47) göre, bir önceki ay yüzde 10,23 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,41'e yükseleceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı
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