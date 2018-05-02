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AK Parti-BBP ittifakı yarın netleşecek

AK Parti ve BBP'nin 24 Haziran seçimlerinde ittifak anlamında nasıl bir yol haritası izleyeceğinin yarın netleşeceği öğrenildi. Yarın saat 11'de yapılacak ortak basın açıklamasıyla BBP'nin ittifaktaki konumu açıklanacak
02 Mayıs 2018 18:43
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AK Parti-BBP ittifakı yarın netleşecek

Türkiye, 24 Haziran seçimlerine geri sayımına devam ederken, partilerin ittifaklarına ilişkin süreç de netleşiyor.

AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'nda seçimlere gireceğini açıklamasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bu ittifaka destek vereceklerini belirtmiş, BBP ile AK Parti heyetleri arasındaki görüşmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de Destici'yi kabul etmesi izlemişti.

Yol haritası yarın açıklanacak

AK Parti ve BBP'nin 24 Haziran'da nasıl bir birliktelik sergileyeceği ve BBP'nin 'Cumhur İttifakı'ndaki rolünün de yarın kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

AK Parti ve BBP'nin yarın saat 11:00 de ittifak hususunda ortak açıklama yapması bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Ak Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş yarın Büyük Birlik Partisi Genel Merkezin de Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.

Görüşmenin ardından ortak açıklama yapılarak Büyük Birlik Partisi'nin seçime hangi şekilde girileceği açıklanacak.
Yeni Şafak
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