'Sosyal medya gazetecilere olan ihtiyacı artıracak'

Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, sosyal medyanın yaygınlaşmasının, yanlış, manipülatif, maksatlı bilginin doğru olup olmadığını araştırmak için gazetecilere olan ihtiyacı daha da artıracağını bildirdi.

Öymez, Basın İlan Kurumu (BİK) İzmir Şube Müdürlüğü, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi Programı'nda Politika Haberciliği" konulu bir konuşma yaptı.

İletişim fakültesi mezunlarının istihdam imkanı edinebilmek için kendilerini rakiplerinin önüne geçirecek "yabancı dil ve uzmanlaşma" gibi artı özeliklere sahip olması gerektiğini belirten Öymez, "Gazetecilikte mesai kavramı yoktur, her dakika görev başında olmalısınız." dedi.

Gazetecilik mesleğinin usta-çırak ilişkisiyle yürüdüğünü anlatan Hasan Öymez, politika haberciliğinde haber kaynağı ile doğru ilişki kurmanın önemine değinerek, "Gazetecilerin bir sosyolog gibi gözlem yeteneğinin olması gerek. Ülke meselelerine ilişkin bir hassasiyet hissetmiyorsanız gazeteci olmazsınız. Gazeteci aynı zamanda kanaat önderidir. Kamuoyu adına hesap sorar. Kamuoyu adına bir şeyler yapacaksanız hesap soracak kadar bilgi sahibi olmanız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Politika haberleri yapan gazetecilerin takip ettiği partinin bütün dinamiklerine hakim olması gerektiğini vurgulayan Öymez, şöyle konuştu:

"Gazetecilik etik ilkeleri dünya gazeteciliğinde yaklaşık 80 yıldır tartışılan bir mevzu. Basın Etik Yasası, ilk olarak Amerika'da uygulanmaya başlamış. 1954'te bir bildirgeyle manzume haline getirilmiş. Daha sonra 1971'de Münih Bildirgesi ve 1993'te de Avrupa Konseyinin bir basın etiği bildirgesi var. Bunlar, gazetecileri bağlayan, pek çoğu da yasal zorunluluğu olmayan daha çok etik, ahlaki ilkeler. Çiğnediğiniz etik ilkelerin bir kısmında yasaları çiğnemiş oluyorsunuz. Bir kısmında ise yasal bir engel yok. Sadece vicdanınızla baş başa kalırsınız."

"Gazetecilere olan ihtiyaç daha da artacak"

Sosyal medyanın insanlara müthiş bir özgürlük verdiğini kaydeden Öymez, bilginin yayılması konusunda sosyal medyanın önemli bir görev aldığını belirtti.

Bu mecrada çok fazla kirli bilginin yaygın olduğunu, sosyal medyanın bu kadar yayılmasıyla birlikte "gazeteciliğin tarihe karışacağına" dair bir tartışma konusunun çıktığını ifade eden Öymez, "Bence sosyal medya sadece gerçeklerin daha hızlı yayılması konusunda olumlu ancak gazeteciliği bitirmenin tam aksine, gazetecilere olan ihtiyaç daha da artacaktır. Çünkü yanlış, manipülatif, maksatlı bir bilginin doğru olup olmadığını araştırmak için gazetecilere ihtiyaç daha da artıyor." diye konuştu.

"Kuyumcu titizliğinde hareket etmelisiniz"

Gazetecinin haberi yazarken son derece titiz hareket etmesi gerektiğini aktaran Hasan Öymez, "Nasıl ki cerrah ameliyat öncesi tetkikler yaptırıyorsa, nasıl ki hakim dava dosyasını inceleyip delillere, tanıklara başvuruyorsa, gazeteci de haberde kullanacağı tüm doneleri çek etmeli. Tüm tarafların görüşünü habere yansıtmalı. Hatalı bir ameliyatın insana vereceği zarar gibi, hatalı bir hakim kararı gibi hatalı bir haber de bir siyasinin siyasi kariyerini, bir bürokratın şerefini onurunu haksız yere zedeleyebilir. Bir iş adamının iflasına yol açabilir. Aile facialarına, intiharlara yol açabilir. O yüzden haberi hazırlarken kuyumcu titizliğiyle hareket etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Şahbaz