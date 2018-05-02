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23 ilde FETÖ'den 36 askeri personel gözaltına alındı
23 ilde 36 muvazzaf astsubay ve uzman jandarma gözaltına alındı
Mardin merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, 36 muvazzaf astsubay ve uzman jandarma yakalandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen aralarında astsubay ve uzman jandarmaların da bulunduğu 37 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Batman, Burdur, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Tokat, Uşak ve Sivas olmak üzere 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 36 muvazzaf astsubay ve uzman jandarma gözaltına alındı.
Diğer şüpheliyi yakalama için çalışmalar ise sürüyor.
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