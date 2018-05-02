Japon heyetten Ankara Üniversitesine ziyaret

Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı İchiro Aisawa'nın başkanlık ettiği Japonya Liberal Demokrat Parti milletvekillerinden oluşan Japon heyeti, 1986'dan bu yana Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde Japon dili ve edebiyatına yönelik eğitim veren Ankara Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversitenin Tandoğan yerleşkesinde bulunan rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, Japon heyetini kabul etti.

Ziyaret sırasında, Ankara Üniversitesinin Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bölümü öğrencileri ve Japonya Kültürel Etkileşim Topluluğu tarafından "Sooran Bushi" ve "Sou Odori" isimli dans gösterileri icra edildi. Aisawa ve heyeti, dans gösterilerini büyük ilgiyle izledi.

Konuk heyetin başkanı İchiro Aisawa, burada yaptığı konuşmada, kendisine ve heyetine gösterilen sıcak karşılamadan ötürü teşekkür etti.

"Japonca öğrenen öğrencileri görmekten sevinçliyim" diyen ve duygulandığını belirten Japon heyetinin başkanı, "Türkiye ile Japonya arasında çok güzel dostluk bağları vardır. 1890 yılındaki Ertuğrul Fırkateyni faciasından başlamak üzere Türkiye ile Japonya arasında köklü ilişkiler var olduğunu asla unutmayacağız. Ayrıca 1985 yılındaki İran-Irak savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının kurtarılmasında dönemin Türk Başbakanının talimatıyla Türk Hava Yolları uçaklarını göndererek onları kurtarmasını önemsiyoruz. Bunun için yeniden teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ziyaretlerinin amacının özellikle deprem ve afetler üzerine görüş teatisi olduğunu dile getiren İchiro Aisawa, "Deprem başta olmak üzere ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesini amaçlamaktayız. Japonya da Türkiye de deprem ülkeleridir. Vatandaşlarımızın canlarını, mallarını korumak amacıyla iş birliğimizi, bilgi birikimlerimizi, teknolojilerimizi paylaşarak yükseltmemiz lazım." dedi.

Aisawa, sadece siyasi alanda değil, eğitim, kültür ve spor alanında halklar arasındaki ilişkileri ilerletmek istediklerinden bahsetti.

Ankara Üniversitesinden önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Ankara'daki ofisini ziyaret ettikleri bilgisini paylaşan Aisawa, "Orada, Türkiye'nin 3,4 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını öğrendik. Bunun için teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Aisawa, girişte bir öğrencinin kendisini çizdiği kara kalem çalışmasına atıfta bulunarak, "Burada bir öğrenci arkadaşımızdan güzel bir resim hediye aldım. Beni genç ve yakışıklı çizmiş. Bir sonraki seçimde onun resmini kullanacağım" diyerek espri yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, ziyaretten ötürü Japon heyetine teşekkür etti.

İki ülkenin çok köklü tarihi ve güçlü değerleri olduğunu belirten İbiş, 5 yıl önce Başbakan Shinzo Abe'nin eşi Aike Abe'nin okullarını ziyaret ederek, "Türkiye ve Japonya, Asya'yı uçuran iki kanattır" dediğini anımsattı.

"Japon dostlarımın, onur için yaşama felsefeleri, sorumluluk bilinçleri, disiplinleri beni her zaman çok etkilemiştir" diyen İbiş, Türk-Japon dostluğunun daha da gelişerek devam edeceğini söyledi.

İbiş, Japonca "1 taşla 2 kuş" ve "Gün doğmadan neler doğar" deyişlerini bildiğini söyleyerek, üniversiteye desteklerinden ötürü Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya da ayrıca teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Aisawa ve heyeti, üniversitede Japon dili ve edebiyatı öğrenimi gören öğrencilere destek amacıyla ülkelerinden getirdikleri çok sayıda kitabı armağan etti.

Aisawa ve heyeti, Japon kaligrafisiyle duygu ve düşüncelerini yazarak, üniversiteden ayrıldı.