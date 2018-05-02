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iPhone'lar için yeni güncelleme
Ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak için güncellemelere devam eden Apple, iOS 1.4 3 Beta'yı kullanıma sundu.
Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda İOS 11 ile gelen sorunları yayınladığı yeni güncellemeler ile çözmeye çalışan ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 11.3 güncellemesini iPhone ve iPad'lar için kullanıma sunmuştu.
Ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak için güncellemelere devam eden Apple, iOS 1.4 3 Beta'yı kullanıma sundu.
Apple'ın 2'nci beta sürümünden yaklaşık 15 gün sonra yayınlanan yeni güncelleme, 230 MB boyutunda. Güncelleme ikinci beta sürümünde tespit edilen hataların gideriyor.
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