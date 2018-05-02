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WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!

Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
02 Mayıs 2018 19:53
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WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!

Facebook F8 geliştiriciler konferansında WhatsApp'a gelecek iki yeni özellik duyuruldu.

WhatsApp uygulaması 450 milyon günlük kullanıcıya sahip ve her gün 2 milyar dakika uzunluğunda görüntülü ve sesli aramaya ev sahipliği yapıyor.

WhatsApp Direktörü Mubarik Imam, popüler anlık mesajlaşma uygulamasına çıkartmalar ve birden fazla kullanıcının katılabileceği video görüşmeler özelliklerinin ekleneceğini açıkladı.

4 KİŞİ AYNI ANDA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞEBİLECEKImam video konferans özelliğinin nasıl çalışacağını detaylandırmasa da, paylaşılan örnek video dört kişinin aynı anda görüntülü görüşebileceğine işaret ediyor.

F8 konferansında ayrıca WhatsApp'ın güncel istatistikleri de paylaşıldı.

Buna göre uygulama 450 milyon günlük kullanıcıya sahip ve her gün 2 milyar dakika uzunluğunda görüntülü ve sesli aramaya ev sahipliği yapıyor.

WhatsApp ayrıca, üçüncü tarafların büyük emoji'ler olarak da tanımlanabilecek bu çıkartmaları geliştirerek platformda kullanıma sunabileceğini duyurdu.
İhlas Haber Ajansı
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