1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görme engelli öğretmen çocuklara ışık oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu öğrencileri, görme engelli Türkçe öğretmenleri Hasibe Boztepe'nin önderliğinde, okul dergileri Salkım'ın ikinci sayısını çıkardı.
02 Mayıs 2018 19:56
Yazdır
Görme engelli öğretmen çocuklara ışık oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu öğrencileri, görme engelli Türkçe öğretmenleri Hasibe Boztepe'nin önderliğinde, okul dergileri Salkım'ın ikinci sayısını çıkardı.

İlk sayısı 2011 yılında görme engelli Türkçe Öğretnemi Hasibe Boztepe'nin editörlüğünde çıkan Salkım Dergisinde olduğu gibi ikinci sayıda da öğrencilerin özgün yazıları derginin merkezinde yer aldı.

Görme engelli Türkçe öğretmeni Hasibe Boztepe, "Ulusal ve uluslararası ödül almış şiir ve hikayeleriyle birlikte, spor köşesi, tarih köşesi, kişisel gelişim ve rehberlik köşesi, basında biz, gurur tablomuz, mezun öğrenci köşesi gibi köşelere ek olarak okul öğretmenlerinin hazırlamış olduğu İngilizce, matematik köşeleri, veli köşesi, sağlık köşesi, röportaj köşesi, etkinliklerimiz köşesi, gelenek ve göreneklerimiz, Sarıgöl'ün şehitleri gibi bir çok köşe eklenmiştir'' dedi.

Dergiyi çıkarma amaçlarının öğrencilere edebiyatı sevdirmek, eser bırakma bilinci kazandırabilmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Boztepe ayrıca bu derginin satışından elde edilecek gelirin de okula kalacağını dolayısla da yine öğrencilere döneceğini vurguladı.

Boztepe, derginin proje aşamasından itibaren, yazıların derlenip-toplanması ve basım sürecinde okul müdürü Ahmet Balamutcu ve kendisi de bir öğretmen olan eşi Süleyman Boztepe'den büyük destek gördüğünü söyleyerek teşekkür etti.

Basım masraflarını esnaf karşıladı

Deginin basım masraflarını üstlenen Sarıgöl esnafına da teşekkür eden Boztepe, derginin ilk dergiye göre daha dolu bir içeriğe sahip olduğunu ve daha profesyonelce hazırlandığını bu nedenle de okurların ilk sayıyı olduğu gibi bu sayıyı da çok beğeneceklerini belirtti.

Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu görme engelli öğretmeni Hasibe Boztepe, derginin tanıtımı amacıyla Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ı makamında ziyaret ederek dergi hakkında bilgi verdi ve örnek bir dergiyi hediye etti.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, çalışmanın diğer okullara da örnek olmasını dileyerek, görme engelli öğretmen Hasibe Boztepe'yi kutladı.

''Gören gözlere ışık oldu''

Boztepe, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç'a da ziyarette bulundu. Boztepe'nin çalışmalarının takdir edilecek türden olduğunu belirten Kılıç, "Öğretmenimizin çalışmalarını yakından takip etmekteyim. Gerçekten önemli bir çalışma başlattı. Görmeyen gözlerine rağmen gören gönüller ışık saçtı. Çocuklarını dersi sevdirdi, kutlarım'' dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 465 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyalize giren öğrencisine evinde ders verdi
01 Mayıs 2018 08:25		 Öğretmen, diyaliz hastası öğrencisi için 'kol kanat' oldu
30 Nisan 2018 20:31
Bedia öğretmen köy çocukları için yollarda
30 Nisan 2018 20:26		 Bakan Yılmaz: Öğretmen alımları seçim sonrası olacak
29 Nisan 2018 17:34
Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
29 Nisan 2018 15:08		 'Öğretmen ve okul yöneticisi aynı şeyi tartışamıyor'
29 Nisan 2018 15:04
17 yıldır gönüllü öğretmenlik yapıyor
28 Nisan 2018 23:48		 Öğretmenler öğrencileri için sahne aldı
28 Nisan 2018 22:06
MEB, şube müdürlüğü GY sonuçlarını açıkladı
27 Nisan 2018 16:16		 MEB'den, okullarda güvenlik önlemlerinin alınmasına dair genelge
27 Nisan 2018 15:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayakkabısı olmayan çocuğa ayakkabılarını veren kişi 4
uzatmak 2
şaka maka sözlüğün üç yaşında olması 2
kamuda çalışanlar sözleşmeli olmalı 4
Sayfayı yenilemek 3
işin ucuzuna kaçmak 5
sözlükteki durgunluk 1
yırtmak 2
sözlükte bugün 2
akşam sözlüğe gelen yazarların ilk iş olarak yaptıkları 1
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam