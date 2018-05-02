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ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim etti
Düzce'de bir kişi, ATM'de unutulan bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı.
Düzce'de bir kişi, ATM'de unutulan bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı.
Rahmi Ertürk, Cedidiye Mahallesi'nde bulunan bir bankanın ATM'sinden para çekmek istedi.
ATM'ye gelip bankamatik kartı kullanmak istediğinde cihazın para bölmesinde bin 500 lira olduğunu fark eden Ertürk, çevresinde kimsenin olmadığını görünce park ettiği aracının yanına giderek polis ekiplerini aradı.
Ekiplerle polis merkezine gelen Öztürk, parasını unuttuğunu fark ederek müracaatta bulunan Emre Şahin'e parayı teslim etti.
Parasını ATM'de unutan Şahin, iş yoğunluğundan ve dalgınlıktan ötürü parayı unuttuğunu ifade ederek, "Bankamatikten para çektim ama yoğunluktan ötürü para almadan oradan ayrıldım. Sonradan parayı unuttuğum aklıma geldi. Sağ olsun ağabeyimiz parayı getirdi. Böyle insanlar artık elin parmakları kadar az. Kendisine çok teşekkür ederim." dedi.
Parayı bulup sahibine teslim eden Öztürk ise para gördüğünde çevresine bakındığını, arabasına gelip polisi aradığını söyledi.
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