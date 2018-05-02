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İntihara kalkışan genci polisler ikna etti
MALATYA'da, iş bulamamaktan şikayet ederek 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden genç, polis tarafından ikna edildi.
Olay, bugün öğleden sonra Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi.
Uzun süredir yaptığı başvurulara rağmen iş bulamayan İlhami Aykut K., 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi.
Çatıdaki genci görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler önlem alırken, polisler de çatıya çıktı.
Çatıya çıkan polisler, yarım saat süren çalışmanın ardından İlhami Aykut K.'yı ikna ederek aşağı indirdi. İş bulmasına yardımcı olunacağı belirtilen İlhami Aykut K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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