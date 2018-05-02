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473 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Mendi'yi alıkoyan ekipte yer aldığı iddia edilen sanık eski astsubay Pusat savunma yaptı
02 Mayıs 2018 20:31
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473 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dava dosyasında müşteki olarak yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişimi sırasında Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren ekipte yer alan, sanık eski astsubay Cumali Pusat savunma yaptı.

Darbe girişiminden önce Güvercinlik MEBS Grup Komutanlığında Plan Koordinasyon Astsubayı olarak görev yaptığını belirten Pusat, 15 Temmuz günü astsubay Oktay Esen'in kendisini arayarak Anıttepe'de buluşmak istediğini söylediğini aktardı.

Söz konusu yere gittiğinde telefonla aradığı Esen'in, Gazi Orduevi'ne gelmesini istediğini bildiren Pusat, söz konusu yere vardığında Esen'in de içinde bulunduğu aracın buradan ayrıldığını, bunun üzerine onları takip ettiğini kaydetti.

Pusat, bu araçta Mendi'nin de bulunduğunu bilmediğini, bir süre sonra Akıncı Üssü'ne geldiklerini, aracın geçtiği nizamiyeden alınmadığını, bunun üzerine Akıncı Üssü lojmanlarının nizamiyesinde beklemeye başladığını ileri sürdü.

Esen'i aradığını ancak ulaşamadığını ifade eden Pusat, akşam saatlerinde İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığına ilişkin haberleri gördüğünü, bunun üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu öne sürdü.

Pusat, Akıncı Üssü'nden ayrılmaya çalıştığını ancak askerlerin buna izin vermediğini savunarak, ilerleyen saatlerde çıkmak için yeniden girişimde bulunduğunu, askerlerin üs komutanın emriyle çıkışlara izin verilmeyeceğini tekrarladıklarını aktardı.

Nizamiyedeki askerlerle tartıştığını gören bir uzman çavuşun kendisini Yenikent nizamiyesine yönlendirdiğini, 141. Filo tarafında ilerlerken Esen'i gördüğünü belirten Pusat, "Oktay Esen'e 'Darbe girişimi olduğu söyleniyor' dedim, o da bana neden buradan çıkmadığımı sordu. Yaşadıklarımı anlattım, kendisinden su istedim." dedi.

Akıncı'da olduğunu öğrendiği Galip Mendi'ye kahvaltı servisi yapılması istendiğini bildiren Pusat, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Mendi'nin tutulduğu yere gittiğini kaydetti.

- "Komutanın elini öptüm"

Mendi'nin yanında dönemin Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun da bulunduğunu aktaran Pusat, şöyle devam etti:

"Kahvaltıyı götürdüğümüzde komutan benim oradan uzaklaşmamı istedi. Koruması Halil ile konuştular. Komutan kendisini lavaboya götürmemi istedi, kendisine eşlik ettim. Bana kim olduğumu, neden burada olduğumu sordu. Ben de dilim döndüğünce anlattım. Daha sonra Halil, komutanımızın üsten çıkacağını söyledi, buna sevindim. Komutanın olduğu yere gittik. Mendi ile EDOK komutanı araca bindi, Halil aracı sürmemi istedi. 141. Filo'nun önünden geçtik, benim özel aracım oradaydı. Komutandan müsaade isteyerek kendi aracıma geçtim. Onları takip edeceğimi söyledim. Bu sırada komutan da araçtan indi, ben de elini öptüm. Aracıma geçtiğim sırada onlar oradan uzaklaştı. Polis noktasında geçerek evine geçtim."

Daha sonra iş yerinde gözaltına alındığını belirten Pusat, iddianamedeki aleyhinde olan beyanların gerçeği yansıtmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Alıkonulan komutanların başında beklemediğini öne süren Pusta, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Anadolu Ajansı
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