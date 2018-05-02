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Bulgaristan'ın iade ettiği Çiftlik Bank firarisi tutuklandı

Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında, sistemin kurucularından olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen şüpheli Düzgün Genç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
02 Mayıs 2018 20:41
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Bulgaristan'ın iade ettiği Çiftlik Bank firarisi tutuklandı

Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında, sistemin kurucularından olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen şüpheli Düzgün Genç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Düzgün Genç, yakalandığı Bulgaristan'ın iade kararı almasıyla Türkiye'ye getirilerek Atatürk Havalimanında polis ekiplerine teslim edilmişti.

Buradan Bakırköy Adalet Sarayı'na götürülen ve işlemlerinin ardından da Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi.

Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından Genç'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Genç'in tutuklanmasına karar verdi.

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Düzgün Genç, 3 Nisan'da Bulgaristan'da yakalanmıştı.

İade talebinin kabul edilmesi üzerine şüpheli Düzgün Genç, Bulgaristan'dan teslim alınarak Türkiye'ye getirilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.
Anadolu Ajansı
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