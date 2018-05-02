Manisa'da istifa eden 3 ilçe belediye başkanı belli oldu

Manisa'da, milletvekili aday adaylığı nedeniyle istifaların ardından Soma, Selendi ve Alaşehir belediye başkanlıkları için seçim yapıldı.

Hasan Ergene'nin milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Soma Belediyesinde yapılan seçimde yeni başkan Ali Tulup oldu.

Soma Belediyesinde düzenlenen meclis toplantısına AK Parti, CHP ve MHP'den 31 meclis üyesi katıldı.

Ali Tulup, tek aday olarak girdiği seçimde 25 meclis üyesinin oyunu alarak belediye başkanlığına seçildi.

Tulup, seçimin ardından yaptığı konuşmada, meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti, hizmete devam edeceklerini söyledi.

- Selendi Belediyesi

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Selendi Belediyesinde yapılan seçimde yeni başkan Yasin Dumlupınar oldu.

6'sı AK Parti, 8'i MHP ve 1'i CHP'li 15 meclis üyesi yeni başkanı seçmek için toplandı.

CHP'nin aday göstermediği ve meclis üyelerinin katılmadığı toplantıda, AK Parti'li belediye meclis üyelerinin de desteklediği MHP adayı Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Yasin Dumlupınar, 11 meclis üyesinin oyunu alarak başkan seçildi.

Seçim sonucunun açıklanmasından sonra teşekkür konuşması yapan Dumlupınar, Selendi'ye hizmet etmenin onur verici olduğunu söyledi.

Dumlupınar, "Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olmam ve encümende görev yapmam nedeniyle devam eden ve yapılacak olan yatırım ve hizmetlere vakıfım. İnşallah 11 ay sürecek olan Belediye Başkanlığımız süresinde Nurullah Savaş'tan aldığımız bayrağı daha da yukarılara taşıyarak hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

- Alaşehir Belediyesi

Milletvekili aday adaylığı için istifa eden Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ın yerine Ali Uçak seçildi.

11'i MHP, 8'i AK Parti ve 6'sı CHP'li 25 meclis üyesi, yeni başkanı seçmek için toplandı.

MHP adayı Uçak, 21 meclis üyesinin oyunu alarak Alaşehir Belediye Belediye Başkanı oldu.

Meclis üyelerine teşekkür eden Uçak, "İlçemize hizmet için beraber çalışacağız. Buradan sesleniyorum; Belediye Başkanlığından alacağım aylığımın tek kuruşuna dokunmadan Mehmetçik ve Lösemili Çocuklar vakıflarına bağışlayacağım." ifadelerini kullandı.