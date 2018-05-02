Panele damga vuran diyalog

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğünün mezun-öğrenci buluşması kapsamında düzenlediği "OMÜ'den Mezun Olmak" konulu panele, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'ın, Doç. Dr. Hayati Akbaş'tan ücretsiz saç ekme sözü alması damga vurdu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in moderatörlüğünü yaptığı panelde; Amasya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Türk Standarları Enstitüsü (TSE) Eğitim Uzmanı Erhan Özbey, FBM Tıp Merkezi Kurucusu Doç Dr. Hayati Akbaş ile Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysun Gümüş konuşmacı olarak yer aldı. Panele ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. Mehmet Kuran, fakülte dekanları, akademisyenler, çok sayıda mezun ve öğrenci katıldı.

"OMÜ'nün önemi mezunların başarılarıyla daha da yukarı tırmanıyor"

Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç OMÜ'nün Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"OMÜ, büyük ve başarılı bir üniversite. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımının atıldığı günün adını taşıdığı için tarihimiz ve ülkemiz açısından da büyük bir önemi var. Üniversitemizin bu önemi, mensupları kadar mezunlarının topluma sağladığı katkı ve başarıyla daha da yukarı tırmanmaktadır. Bugün üniversitemizin genç, değerli ve başarılı mezunlarıyla bir araya geldiniz. OMÜ ailesinin bir parçası olan mezunlarımız; OMÜ mezunu olmakla ilgili hissettiklerini, OMÜ'de ve iş hayatında edindikleri kazanımları, başarıya nasıl ulaştıklarını sizlerle paylaşacaklar. Alanlarında oldukça başarılı olan mezunlarımızla güzel bir sohbet olacağına inanıyorum."

"OMÜ şu anki başarıma çok şey kattı"

OMÜ Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonsrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan FBM Tıp Merkezi Kurucusu Doç Dr. Hayati Akbaş, 15 senesinin OMÜ'de geçtiğini ifade ederek, "OMÜ bana şu anki başarıma ulaşmamda çok şey kattı. Hem iyi bir eğitim aldım hem üniversitenin verdiği bütçeyle ABD'de bir sene geçirerek tecrübe ve özgüven kazandım. ABD'deyken pek çok şeyin ülkemizde daha iyi yapıldığını gördüm. Çünkü biz daha çok hastayla daha çok pratik yapma fırsatı bulabiliyoruz" dedi.

"Paranın değil başarının peşinde oldum"

İlkokuldan beri ara vermeden çalışma hayatının içinde olduğunu belirten Hayati Akbaş, öğrencilere yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak birtakım tavsiyelerde bulundu. Her zaman paranın değil başarının peşinde olduğunu kaydeden Akbaş şunları söyledi: "OMÜ'den ayrıldıktan sonra bir klinik kuracağım ve onu dünya markası haline getireceğim dedim. 13 yılda kliniğimiz Türkiye'nin ve dünyadaki pek çok ülkenin en iyi bildiği merkezlerinden biri haline geldi. Pek çok hasta Türkiye'ye ve Samsun'a ilk defa kliniğimiz sayesinde geliyor. Televizyon programlarında yaptığım programlarla da Samsun'u tanıtma fırsatımız oluyor."

"OMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi olmak ayrıcalıktı"

Türkiye'nin en genç rektörü unvanını taşıyan OMÜ Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği mezunu Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay da "Samsun'da okumak bir ayrıcalıktı ama OMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi olmak daha büyük bir ayrıcalıktı. Hepimiz bir aile gibiydik. Bugün her şey elektronik ortamlarda yapılıyor ama o zamanlar danışman hocalarımızla en ufak sorunumuzu bile yüz yüze konuşup çözebiliyorduk. Samsun dendiğinde aklıma hala öğrencilik geliyor. Gönül bağım devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Üniversite anılarını katılımcılarla paylaşan Amasya Üniversitesi Rektörü Orbay, Türkiye'nin o yıllara göre yükseköğretimde ve yurt imkanlarında büyük bir ilerleme gösterdiğini kaydederek öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Hedefiniz mutlaka olmalı ve o hedefe doğru ilerlerken bazı yüklerinizi atmanız lazım. Yani mazeretlerden kurtulmanız lazım."

"Sektörün soracağı ilk soru alanınızda ne kadar iyi olduğunuz olacak"

Mensubu olmaktan şeref duyduğunu ifade ettiği OMÜ'nün mezunlar buluşmasında konuşmacı olarak yer almaktan ayrıca şeref duyduğunu söyleyen OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Eğitim Uzmanı Erhan Özbey de, "Türkiye'nin en büyük şirketleri dahil olmak üzere en az 300 şirkete eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyorum. Mezun olup sektöre girmeye çalışacağınız zaman sektörün size soracağı ilk soru alanınızda ne kadar iyi olduğunuz olacaktır. Ne kadar iyi yetiştiniz? Ne kabiliyetleriniz var? İçinizdeki cevherin farkında mısınız? İşletmeler bunlara bakar. Kendinizi keşfedip keşfetmediğinizle ilgilenir" dedi.

"OMÜ mezunları sahada daha başarılı"

Piyasada tutunmak için kendini iyi yetiştirmeye gayret ettiğini dile getiren Erhan Özbey, "Amacım bir OMÜ'lünün Türkiye'de bir realite olarak kabul edilmesini sağlayacak bir tavır sergilemekti. Başarılı da oldum. Şu an Türkiye'de sizin başarılı olmanızı bekleyen bir piyasa var. Yapacağınız şey üniversiteden aldıklarınızı hayata transfer edebilmek. Transfer aşamasından sonra daha farklı ne öğrenebilirim diye düşünmek. Sektörlere gittiğimde OMÜ mezunlarını gördüğümde hem heyecanlanıyorum hem de özellikle çevre mühendisliği alanında saha çalışmalarında ODTÜ ve İTÜ mezunlarına şapka çıkarttırdıklarını görüyorum. OMÜ mezunlarının saha hakimiyeti çok fazla. Bunda akademisyenlerimizin bizi sürekli saha ile beslemelerinin çok katkısı vardı" şeklinde konuştu.

Öğrencilere sürekli okumaları ve güncel kalmalarını tavsiye eden Özbey, üniversitede iletişim ve ilişi kurmanın da önemine değinerek konuşmasını sonlandırdı.

"Hayatımın odağı öğrencilik ve öğrenmek"

OMÜ'de okurken büyük bir ailenin parçası olduğunun farkında olduğunu belirten Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysun Gümüş ise şöyle konuştu: "Ben OMÜ Eğitim Fakültesi mezunuyum. Fakültem Türkiye'nin en iyi fakültelerinden biriydi ve biz çok iyi hocalardan çok keyifli bir eğitim alma şansı yakaladık. Sizden biraz daha şanslı bir dönemdeydik çünkü mezun olunca bir iki iş seçeneğinden birini seçebiliyorduk. Ama biyoloji öğretmenliği isteyerek okuduğum bir dal olmasına rağmen fark ettim ki ben rutin olan bir şeyi yapmak istemiyorum. Benim hayatımda ve işimde bir değişim ve dönüşüm olmalıydı. Bu yüzden daha 1. sınıfta araştırmacı olmayı kafama koydum. Çünkü araştırma demek hep yeni bir şeyler öğrenmek demekti. Yüksek lisansımı deniz araştırmacılığı üzerine yaptım. Ben hayatım boyunca hep öğrenci kalmaya çalıştım. Hayatımın odağında hep öğrencilik ve öğrenmek oldu."

"Her konuda farkındalık yaratmaya çalışın"

Farkındalıklara açık olmanın önemini de vurgulayan Prof. Dr. Aysun Gümüş sözlerinin devamında şunları söyledi: "Artık dünya küçüldü. Herkes eğitimini aldığı işi yapamayabiliyor ama bu dünyanın sonu değil. Değişikliklere kapalı olmamak lazım; temelinde yaptığınız işte en iyisini yapmaya çalışın. İşinize saygı duyarak, severek ya da sevmeye çalışarak yol alın. Manevi değerlerinize sahip çıkın ve muhakkak sanatın bir dalıyla uğraşın, bu sizi zenginleştirir. Bunlar benim doğru bildiğim ve hayatımda uyguladığım şeyler. Bir de her konuda farklılık yaratmaya çalışın; bunun için de sürekli okumaya ve araştırmaya devam edin."

Rektöre ücretsiz saç ekme sözü

Panelde hocalar arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Doç. Dr. Hayati Akbaş, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'a ücretsiz saç ekme sözü verdi. Amasya Rektörü de ünlü estetik uzmanı Akbaş'ın teklifini memnuniyetle kabul etti. Bu sırada salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Panel mezunların, katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından ney ve müzik dinletisiyle devam etti. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in OMÜ mezunlarına fidan sertifikası takdimiyle panel sona erdi.