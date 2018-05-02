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Afrin'den dönen özel harekat polisleri törenle karşılandı

BİNGÖL Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olup Zeytin Dalı Harekatına katılmak üzere Afrin'e uğurlanan 22 kişilik özel harekat timi, görevlerini tamamlayarak geri döndü.
02 Mayıs 2018 20:56
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Afrin'den dönen özel harekat polisleri törenle karşılandı

BİNGÖL Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olup Zeytin Dalı Harekatına katılmak üzere Afrin'e uğurlanan 22 kişilik özel harekat timi, görevlerini tamamlayarak geri döndü.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Vali Ali Mantı, 49'uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Emniyet Müdürü Metin Akay ile Özel Harekat polisleri katıldı. Kurbanların kesildiği törende okunan duanın ardından konuşan İl Valisi Ali Mantı, "22 Şubat'ta Afrin'e gönderdiğimiz 22 Özel Harekatçı kardeşimizi bugün sağ salim aramızda görmekten mutluyuz. Allah onlardan razı olsun, ülkemizin birliği ve beraberliği için gönüllü olarak gidip görevini son derece fedakarlık içerisinde gerçekleştirip geldiler. İnşallah bundan sonra da ülkemizi ve ülkemizin güvenliği ile ilgili, yöneticilerimizin, devletimizin vereceği görevleri en doğru şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz. Gözlerindeki o kararlılığı, kahramanlığı gördük. İnşallah kendilerine bundan sonra hayırlı sağlıklı ve huzurlu günler dileriz. Ülkemizi de Allah her türlü kaza ve beladan korusun" dedi.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Özel Harekat Polis Memuru Bahadır Katrancı ise her zaman verilecek görevlere hazır olduklarını belirterek, "Elif gibi dik ve doğru durmayı ahdetmiş teşkilatın mensupları olarak devlerimizin bize vermiş olduğu görevi başarıyla tamamladık. Sağ salim peygamber ocağına döndük. Biz orada görevdeyken dualarını bizden esirgemeyen halkımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman bu tarz görevler için eğitiliyoruz. Devletimizin emir ve talimatlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı
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