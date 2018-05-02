1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bu sayıyla idari yapının başarılı olması mümkün değil'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bunu uluslararası örnekler incelenerek yaptık. Derdimiz üniversitelerimizin çok daha pratik iş yapacak bir zemine kavuşması. 100 bini aşan öğrenci sayısıyla çabuk karar vermek, idari yapının başarılı olması mümkün değil. Daha önce de bu bölünmeler yaşanmış ve başarılı örnekler ortaya çıkmıştır. İdeolojik yaklaşımları bir kenara bırakırsak farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Biz akademik gelenek yürütülürken yeni vizyonlara kafa yoralım istiyoruz."
02 Mayıs 2018 21:11
Yazdır
'Bu sayıyla idari yapının başarılı olması mümkün değil'

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AK Parti'nin grup önerisi, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunuldu.

Kabul edilen öneriyle, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı gündemin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul, faaliyetlerini, bugün ve yarın tasarının bitimine kadar sürdürecek.

Ayrıca öneri, 8 ve 15 Mayıs Salı günleri sözlü soruların görüşülmemesini, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde de gündemdeki uluslararası anlaşmaların ele alınmasını içeriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, öneriye göre iki ana bölümde görüşülmesi öngörülen tasarının 39 maddeden oluştuğunu söyledi.

Görüşmelerine bugün başlanacak tasarının bugün ve yarın geç saatlere kadar çalışarak yasalaşmasını öngördüklerini ifade eden Turan, "Zamanın hakkını vermek, toplumun öncelikli meselelerini çözmek adına bu önergemizi vermiş bulunuyoruz." dedi.

Turan, kanun ile ilgili çalışmaların, tüm taraflarıyla görüşülerek bu hale getirildiğini vurguladı.

Görüşmelerin nihayetinde niyetlerinin, üniversitelerin daha özgür, daha demokratik ve daha hızlı iş yapan kurumlar olarak hareket etmesi olduğunun altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Bunu uluslararası örnekler incelenerek yaptık. Derdimiz üniversitelerimizin çok daha pratik iş yapacak bir zemine kavuşması. 100 bini aşan öğrenci sayısıyla çabuk karar vermek, idari yapının başarılı olması mümkün değil. Daha önce de bu bölünmeler yaşanmış ve başarılı örnekler ortaya çıkmıştır. İdeolojik yaklaşımları bir kenara bırakırsak farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Biz akademik gelenek yürütülürken yeni vizyonlara kafa yoralım istiyoruz."

Turan, şu anda eğitimi devam eden öğrencilerin tümünün kendi girdiği okulun adıyla mezun olabileceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunulan; HDP Grubu'nun iş güvenliği ve iş sağlığı sorunları, CHP Grubu'nun da ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi konularındaki önergelerin bugün gündeme alınması önerileri ayrı ayrı görüşülerek reddedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,657 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Damat adayı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
03 Mayıs 2018 16:09		 AK Parti'de 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı
03 Mayıs 2018 16:06
Akşener: Bahçeli seçmenleri korkutuyor
03 Mayıs 2018 15:19		 Akdağ, AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu
03 Mayıs 2018 15:12
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hedefimiz yüzde 60+1
03 Mayıs 2018 15:02		 Evde oy kullanabilmek için rapor alınacak adres belli oldu
03 Mayıs 2018 14:50
AK Parti'de hedef daha fazla kadın vekil
03 Mayıs 2018 14:41		 Ünal: Bahçeli'nin hassasiyetlerine katılıyoruz
03 Mayıs 2018 14:20
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
03 Mayıs 2018 14:01		 3 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
03 Mayıs 2018 13:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayakkabısı olmayan çocuğa ayakkabılarını veren kişi 4
uzatmak 2
şaka maka sözlüğün üç yaşında olması 2
kamuda çalışanlar sözleşmeli olmalı 4
Sayfayı yenilemek 3
işin ucuzuna kaçmak 5
sözlükteki durgunluk 1
yırtmak 2
sözlükte bugün 2
akşam sözlüğe gelen yazarların ilk iş olarak yaptıkları 1
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam