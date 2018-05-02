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MEB, üniversiteye hazırlık için örnek sorular yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mezun Gruplar 1. Değerlendirme Sınavı yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mezun Gruplar 1. Değerlendirme Sınavı yayımlandı.
12. sınıf öğrencileriyle mezun grupların üniversite sınavlarına hazırlanmalarını desteklemek ve sınav pratiği yapmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan değerlendirme sınavları yayımlandı.
Kazanım Kavrama Testleri, Değerlendirme Sınavları ve Yıllık Plan örneklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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