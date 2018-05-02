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Abdüllatif Şener, CHP'nin adayı mı oluyor?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı adaylarının partilerinden biri olacağını düşündüğünü söyledi.
CHP'nin cuma günü açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayı için kulislerde çeşitli isimler konuşuluyor. Son olarak Abdüllatif Şener adını öne çıktığı iddiası var.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise bugün CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin seçim ittifakında anlaştıklarına dair haberleri AA muhabirine değerlendirdi. Baştan beri bu birlikteliğin çeşitli görüşmelerle desteklendiğine dikkati çeken Torun, "CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi baştan bu yana belli bir seviyede görüşmelerini devam ettirdi, şimdi de taban ittifakıyla birlikte süreci tamamlayacak. Bugün bu görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünüyorum." dedi.
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