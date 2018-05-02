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23'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi

Haklarında dava açılan 23'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi
02 Mayıs 2018 21:38
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23'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 23'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlarını talep etti.

Tutuklu sanıklardan eski komiser yardımcısı Önder Uzun, hakkındaki iddiaları reddedip, 15 Temmuz gecesi eşinin tedivisi için Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığını, daha sonra Çivril Emniyet Amirliğindeki görevine döndüğünü öne sürdü.

Eski Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Suphi Engin de mütalaaya katılmadığını dile getirerek, ByLock programını indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

Telefonunda programı kullandığına dair bir emarenin olmadığını iddia eden Engin, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ByLock'un örgüt üyeliğine delil sayılabilmesi için her türlü şüpheden uzak şekilde bunun kullanıldığının ispatının gerektiğine karar verdiğini, BTK'dan gelen raporların hatalı ve gerçeğe aykırı olduğunu, kullandığına dair delil olamayacağını ileri sürdü.

Havaalanında gözaltına alınmasının da örgüte üye olduğunun delili olamayacağını savunan Engin, "Yurt dışına kaçma girişimim olmadı. Eğitimi konusunda aile olarak baskı yaptığımız ve 17 Temmuz'da telefondaki görüşmemizde intihar eğilimi olan Almanya'daki oğlumun yanına gitmek üzere 18 Temmuz'da havaalanındaydım. Bir günlük acil gitmem gerektiğinden verilecek cezayı göze almıştım. Benim eylemim kaçma olarak değerlendirilemez." görüşünü savundu.

Eski özel kalem amiri Yusuf Abur da iddiaları kabul etmediğini belirterek, 15 Temmuz'da yıllık izinde Aksaray'da babasının evinde olduğunu ve darbe girişimine karşı meydanlara çıktıklarını ileri sürdü. ByLock kullandığı iddiasını kabul etmeyen Abur, ByLock raporunun hatalı olduğunu, çelişki ve tutarsızlıklar içerdiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında meslekten ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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