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Artık öğretmenleri sözleşmeli olarak istihdam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceğiz. Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız"
02 Mayıs 2018 21:46
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Artık öğretmenleri sözleşmeli olarak istihdam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceklerini, dört yıllık çalışma süresi sonunda öğretmenleri kadroya alacaklarını söyledi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, 10. Kalkınma Planı'nın 2014-2018 yıllarını kapsadığını ve bu planın 2013 yılında Mecliste kabul edildiğini anımsatarak, planda eğitimle ilgili bu yıl sonuna kadarki hedeflerin de yer aldığını ifade etti.

Bu hedeflerden birisinin de "herkesin muhitinde eğitim alması" olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sınav sistemi mevcutken öğrenciye muhitinde eğitimi nasıl sağlayacaksın? Pencereden bakıyorsun, okulu görüyorsun ama evladını göremiyorsun. Niçin? Sınavla öğrenci alan okul sayısı bin 366. Bunlardan Anadolu liselerini seçenleri yüzde 10 kontenjanla alıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimizin yüzde 10'unun sınavla girebileceği okullar olsun. Geriye kalan yüzde 90'ın kendi muhitindeki okula gidebilmesi için bu oranın tutulması lazım. Aksi halde tam tersi olur ve eski sisteme döneriz. Biz eski sistemi getirmek istemiyoruz. Bunun için Anadolu liselerinde yüzde 10 kontenjanı dikkate alındı. Yüzde 10 kontenjan fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine ayrılan kontenjanla doldurulduysa Anadolu liselerine almadık."

- "Her şey zamanında, gerektiği kadar açıklanacaktır"

İsmet Yılmaz, meslek liselerinde ise tematik meslek liseleri ile meslekle iş birliği yürüten proje okullarının dikkate alındığını anlattı.

Bu liselerde iki programın uygulandığını, birisinin Anadolu meslek programları olduğunu, bunların adrese dayalı öğrenci alacağını, diğerinin ise Anadolu teknik programları olduğunu dile getiren Yılmaz, bu programa ise öğrencinin sınavla alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bu meslek liselerinde fen lisesi programı uygulanmaktadır ve yüksek puanla girilen, çok tercih edilen programdır. Dolayısıyla yaptığımız işi tek tek açıklıyoruz. İnşallah haziran ayında sınav yapıldıktan sonra tercih ve yerleştirme ile ilgili kılavuzu yayınlayacağız. Her şey zamanında, gerektiği kadar açıklanacaktır. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, bazılarının eğitimi "filin tasviri" gibi tanımladığını, eğitimi tanımlayabilmek için resmin bütününe bakılması gerektiğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde her alanda hizmetlerin yapıldığını, yapılan hizmetlerin en büyüğünün eğitim alanında gerçekleştiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"10. Kalkınma Planı'nda hedef konulmuş ve 'illerde okullar arasındaki farklılıkları azaltalım' şeklinde ifade edilmiş. Buradaki amaç Ağrı'da 90 kişilik sınıflar vardı. Yer yok denilen bir durumdaydı. Şimdi ise Ağrı'da da sayı 22, Bitlis'te de 22, Hakkari'de de 22. Söz konusu plandaki bu hususu giderdik. Doğu ve Güneydoğu'da öğretmen tutabilmek mümkün değildi. Bugün Doğu'da öğretmen doluluk oranı yüzde 92, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 90. Eğer gerçekten bir öğretmen ihtiyacı varsa bu Marmara Bölgesi'nde. Doluluk oranı yüzde 85. Dolayısıyla eğitimin kalitesinin artırılması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ne gerekiyorsa yapıyoruz. Planda, 'eğitimde erişim imkanlarını artıralım, ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100'ün üzerine çıkaralım' diyor. Ortaöğretimde okullaşma oranı brüt yüzde 106,94. Koyduğumuz hedefe ulaşmışız. Bir milyon 200 binin üzerinde taşımalı eğitim yapıyoruz. Kaliteli eğitim için evlatlarımızın düzenli okula gitmesinin sağlanması lazım. Evlatlarının düzenli okula gitmelerini anneler sağlar. Bugüne kadar okullaşma adına 25 milyonun üzerindeki evladımızın ailesinin hesabına 6 milyar lira yatırdık."

- "80 yılda yakalanan oranın 8 katını yakaladık"

Yılmaz, 10. Kalkınma Planı'nda müfredatın güncellenmesinin talep edildiğini, bu yıl 1-5-9'uncu sınıflarda yeni eğitim öğretim programıyla eğitime başlandığını anlattı.

Burada amacın 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, davranış ve değerlerin çocuklara kazandırılması olduğunu ifade eden Yılmaz, öğrencilerin öğrendikleri şeylerin hayata dair bir değerinin olmasını istediklerini dile getirdi.

Öğrencilerde analitik düşünme becerisinin hızlandırılması amacıyla 1-5-9'uncu sınıfların dışında kalan müfredatları güncelleyeceklerini vurgulayan Yılmaz, gelecek eğitim öğretim yılından sonra değişen bilgi, değişen teknolojinin zorunlu kıldığı müfredatın güncellenmesini sağlayarak, çağdaş bir eğitim vereceklerini kaydetti.

Yılmaz, bütçeden eğitime ayrılan payın yıllar içinde arttığına dikkati çekerek, "Şimdi eğitime ayırdığımız pay 6,2'nin üzerinde. Hedefin üzerine çıkmışız. Eğitimde 80 yılda yakalanan oranın 8 kat fazlasını yakalamış durumdayız." diye konuştu.

AK Parti'nin hiçbir seçim döneminde popülist bir politika izlemediğini dile getiren Yılmaz, emeklilere yönelik dini bayramlarda verilmesi öngörülen 1000 liralık ikramiyenin bütçe açığına yol açmayacağını söyledi.

Vergi gelirlerinin, turizm gelirlerinin, ihracatın arttığını vurgulayan Yılmaz, "Milletin taleplerine kulak tıkamak mümkün mü? Dolayısıyla yaptığımızı biliyoruz." dedi.

Yılmaz, kadrolu öğretmen istihdamının 900 bin, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 50 bine yakın olduğunu kaydetti.

Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamının sözleşmeli gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, "Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız. Milli Eğitim'deki ilgili personel sistemini uygulamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı
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