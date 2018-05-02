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Sinop'ta ırmağa giren 3 kardeşten 2'si boğuldu
Sinop'un Boyabat ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 3 kardeşten 2'si boğuldu.
Sinop'un Boyabat ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 3 kardeşten 2'si boğuldu.
Alınan bilgiye göre, mermercilikle uğraşan kardeşler Tanju (29), Kubilay (22) ve Tugay Aktaş (23) ile arkadaşları Yaşar Kavas iş dönüşü serinlemek için Gök Irmak'a girdi.
Irmaktaki Tanju ve Kubilay Akbaş bir süre sonra sudan çıkamadı.
Diğerlerinin durumu güvenlik güçlerine iletmesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, Tanju Akbaş'ın cenazesini sudan çıkardı. Kubilay Akbaş'ın cesedine ise Sinop Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç ekipler tarafından ulaşıldı.
Boğulan 2 kardeşin cenazesi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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