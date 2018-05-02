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Eski Bakan Faruk Çelik, tekrar aday oldu
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili olmak için başvuru yaptı.
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili olmak için başvuru yaptı.
Siyasi kulislerde ismi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşulan eski bakanlardan Faruk Çelik, AK Parti'den Bursa Milletvekili olmak için Ankara'da aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Çelik, iki dönemdir Meclis'e Şanlıurfa milletvekili olarak giriyordu.
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