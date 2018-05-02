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Afrin'de görev yapan 44 kişilik PÖH timi geri döndü
Ağrı'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütleri YPG/PKK- DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e giden 44 kişilik Özel Harekat Polisi kente geri döndü.
Ağrı'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütleri YPG/PKK- DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e giden 44 kişilik Özel Harekat Polisi kente geri döndü.
Görev arkadaşları ve vatandaşlarca konvoyla karşılanan PÖH ekibi için İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Törende konuşan Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, 44 kişilik timin sağ salim geri döndüğünü söyledi.
Özel harekatçıların her zaman göreve hazır olduğunu belirten Yıldız, "Giden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız mutlaka zorluk çektiler ama şanlı tarihlerine de bir olarak yazıldılar. Bu herkese nasip olmaz sizlere nasip oldu. Tekrar hoş geldiniz." dedi.
Tören Kur'an-ı Kerim okunması ve kurban kesilmesinin ardından sona erdi.
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