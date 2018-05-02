TSK, Cenderis'te yüzlerce hastaya sağlık hizmeti veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı.

18 Mart günü ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı Afrin ile kırsalındaki belde ve köylerde TSK birlikleri güvenliği sağlamaya, geri dönüşlere katkı sağlamaya ve sivillerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TSK birlikleri, teröristlerden temizlediği Afrin'in Cenderis beldesinde de siviller için 21 Nisan günü Acil Yardım Hastanesi kurdu.

Her türlü sağlık hizmetinin sunulduğu hastaneye kurulduğu günden bu yana 634'ü çocuk 2009 hasta başvurdu. Doktorların tedavisini yaptığı hastalara ilaçları verilirken, durumu ağır olanlar ise ilk müdahale sonrası ileri tedavi için Türkiye'deki hastanelere gönderildi.