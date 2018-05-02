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ERÜ Rektör Yardımcısı, MHP'den aday adayı oldu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, görevinden istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kayseri Milletvekili Aday adayı oldu.
ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, görevinden istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kayseri Milletvekili Aday adayı oldu.
Başvuru dilekçesini Ankara'ya giderek genel merkeze veren Yıldız, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Karamehmet Yıldız, ''Vatanın bölünmez bütünlüğü ve Aziz Milletimizin, vatan kıldığı bu topraklar üzerinde ebediyyen mutlu ve müreffeh yaşaması için gayret etmek niyetiyle 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım.
Başvurunun ardından Saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından kabul edildim. Nazik ilgileri münasebetiyle saygı ve şükranlarımı sunuyorum.'' dedi
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