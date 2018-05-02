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Vali Çiftçi, İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti
KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi, İmam Hatip Ortaokulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi, İmam Hatip Ortaokulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Bulduğu her fırsatta okulları ziyaret ederek öğrenciler ile buluşan, öğrencilerin isteklerini dinleyen, öğretmen ve okul yöneticileri ile bir araya gelen Vali Orhan Çiftçi, Kırklareli İmam Hatip Orta Okulunu ziyaret ederek sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet etti.
Vali Çiftçi daha sonra, öğretmenler ile bir araya gelerek okul ve eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
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