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Üniversitesi öğrencisi Türkiye 2'ncisi oldu
BİTLİS Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2'inci sınıf ögrencisi Çiğdem Kırvaç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonada, Türkiye ikincisi oldu. Milli Takıma girmeyi başaran Kıvanç, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.
Üniversiteler arası Türkiye Wushu Şampiyonası bayanlar 60 kiloda yarışan Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencisi Kırvaç, üniversitesi için büyük bir başarı elde etti. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Milli Takıma girmeye hak kazanan Kırvaç'ı tebrik ettiğini belirterek, "Öğrencimizin Milli Takım'da üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum.
Üniversite olarak öğrencilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Bu desteklerimiz her geçen gün artarak devam edecektir."dedi.
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