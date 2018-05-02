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Oğulları iş kazasında ölen aile, tazminatını alamadı

RİZE'de, oğulları İbrahim Biber'in (23) 11 yıl önce çalıştığı atölyede ölümüyle ilgili Nusret ve Güner Biber çifti hukuk mücadelesi veriyor. Çift, olayda ihmali olduğu gerekçesiyle, mahkeme tarafından 150 bin lira tazminat ödemeye mahküm edilen firmanın parayı ödemediğini öne sürdü, yetkililere yardım çağrısında bulundu.
02 Mayıs 2018 22:58
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Oğulları iş kazasında ölen aile, tazminatını alamadı

RİZE'de, oğulları İbrahim Biber'in (23) 11 yıl önce çalıştığı atölyede ölümüyle ilgili Nusret ve Güner Biber çifti hukuk mücadelesi veriyor. Çift, olayda ihmali olduğu gerekçesiyle, mahkeme tarafından 150 bin lira tazminat ödemeye mahküm edilen firmanın parayı ödemediğini öne sürdü, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

İkizdere ilçesinde oturan Nusret ve Güner Biber çiftinin oğulları İbrahim Biber, 2007 yılında çalıştığı ahşap doğrama atölyesinde, forkliftten düşen yükün altında kalarak can verdi. Olaydan sonra açılan davada mahkeme, firmanın ihmali olduğu gerekçesiyle aileye tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak, aile geçen sürede mahkemenin kendilerine verilmesini hükmettiği 150 bin lirayı alamadı. Genç işçinin ailesi, 11 yılda 80 bin lira masraf ederek hukuk mücadelesi yürüttü.

Yetkililere seslenen anne Güner Biber, "Oğlum mobilya işleri yapan bir iş yerinde çalışıyordu. Burada bir gün çalışırken üzerine yük devrildi. Oğlumu sigortasız çalıştırıyorlardı. Pazartesi günü kaza olmuş, pazar günü sigorta girişi yapmışlar. İş yeri sahibi üç ay boyunca yanımıza gelip gitti 'orta yolu bulalım' dedi. Fakat kendi bulmadı. Mahkemeye gittik ve kazandık. Bu dava için 11 yılda 80 bin TL para harcadık. Hiçbir kuruş almadık. Şirketin üzerine 23 adet icra var. Bizimkisi 24'üncü icra. Ama şirket isim değiştirmiş. Bu icralara para ödememek için mallarını kaçırdı, başkasına devretti. Cumhurbaşkanımdan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum. Acımız daha da katlanmıştır. Hem çocuğumuzu kaybettik hem de paramızı" dedi.

Baba Nusret Biber de "Çocuğumuzu kaybettik ama suçlular hiçbir zarar görmezken biz 80 bin TL de masraf ettik. Ne yapacağımızı bilemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.
Doğan Haber Ajansı
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