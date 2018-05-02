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Bakan açıkladı! Akaryakıt'a ÖTV indirimi gelecek mi?
Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Akaryakıt indiriminde ÖTV'nin aşağı çekilmesi gibi bir durum yok" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.
Ağbal, şöyle konuştu:
Merkez Bankamızın atmış olduğu ve atacağı adımlar var, bunları yapmadan ÖTV'de yapılacak indirim geçici olacak ve beklenen etkiyi göstermeyecek. Akaryakıt indiriminde ÖTV'nin aşağı çekilmesi gibi bir durum yok.
Emekli İkramiyesi ve 65 Yaş Üstü Zammı
Emekli aylığı artışı 22.3 milyar lira, 1.2 milyar lira da 65 yaş üstü. 23.5 milyar lira toplamda gider var. Topluca değerlendirdiğimizde 24 milyar lrialık artış olduğunu görüyoruz. Yeniden yapılandırma çerçevesinde benzer şekilde çalışmalar devam ederse 15-16 milyar liralık ilave gelir gelecek. Emeklilerimizin aylığında aylık 166 liralık bir artış yapıyoruz.
Emekliler ikramiyesini alacak
Emeklimiz bu Ramazan Bayramı'ndan önce muhtemelen Haziran başında 1.000 liralık bayram ikramiyesini almış olacak.
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