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Kazara kendini vuran lise öğrencisi hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde, babasına ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen çocuk öldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, babasına ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen çocuk öldü.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Kordon Mahallesi'ndeki evlerinde babasına ait av tüfeğiyle oynayan Y.S. (17), silahın kazara ateş alması sonucu karnından ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Y.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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